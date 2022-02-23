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Alanya’da Yabancıya Konut Satışında Çarpıcı Rakamlar

Alanya Tapu Müdürü Oğuz Keser, işlem yoğunluğu, işleyiş ve yabancılara konut satışı hakkında açıklamalarda bulundu

EKONOMİ 23.02.2022, 10:25 Meliha Yılmaz
Alanya’da Yabancıya Konut Satışında Çarpıcı Rakamlar

Turizm, tarım derken Alanya, konut sektöründe de adını ülke genlinde hızlı bir şekilde duyurmaya devam ediyor. İşlem yoğunluğu bakımından yaklaşık 40 ili sollayan Alanya Tapu Müdürlüğü, yabancılara yönelik konut satışlarında ise İstanbul Esenyurt’un ardından ikinci sırada yer alıyor. Müdürlüğün işleyişi ve personel sıkıntısının giderilmesi hakkında Alanya Tapu Dairesi Müdürü Oğuz Keser, “ 2022 yılında beklediğimiz 7 atamamız var. Bununla birlikte personel sıkıntımız son bulacak” dedi.

‘77 BİN 500 İŞLEM HACMİNE SAHİP’

İşlem yükü hakkında da bilgiler veren Müdür Keser, “Alanya Tapu Müdürlüğü Türkiye’de 40’ın üzerindeki il merkezinden daha fazla işlem yoğunluğuna sahip bir müdürlüktür. Geçen 2021 yılında toplam 77 bin 500 işlem hacmine sahiptir. Sadece bu rakam, tapu müdürlüğüne müracaat edip de işlemi yevmiye numarası alınarak tamamlanmış işlemleri kapsamaktadır. Tabii ki bununla birlikte müdürlüğümüze 150 bin civarında da başvuru söz konusudur. Bu başvuruların birçoğu evrak eksikliğinden dolayı tamamlanamadı. Birçoğu ise bilgi almak için gelen vatandaşların talebini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

‘PERSONEL SORUNU BU YIL ÇÖZÜLECEK’

İşlem yükünün kaldırılması için personel sayısının yeterli olması gerektiğini vurgulayan Müdür Keser, “Tabii ki personel sayısı geçtiğimiz yılın belli bir süresinde yetersizdi. Bu süreçte bölge müdürlüğümüzün ve genel müdürlüğümüzün yerinde müdahalesi ile hem müdür yardımcısı hem de işlem yapan personel sayısı olarak personel desteklendi. Bunlar atama şeklinde değil geçici görevlendirme şeklinde tamamlanmıştı. 2022 yılında ise KPSS ile 7 tane atama gerçekleşecek. Şu anda güvenlik soruşturmaları devam ediyor. 2 memurun ataması yapıldı, 5 memurun ataması da yapılacak. Yeni atama ile birlikte personel sayımız tamamlanacak. Tayin döneminde ise Müdür Yardımcısı kadrosu da tamamlandığı zaman Alanya’ya hizmet etmek üzere Tapu Müdürlüğü’nün personel sayısı tamamlanacaktır" diye konuştu.

‘ALANYA YABANCIYA KONUT SATIŞINDA 2. SIRADA’

Alanya’nın yabancılara yönelik konut satışında 2. sırada yer aldığını belirten Müdür Keser son olarak şunları söyledi: “Türkiye genelini düşündüğümüz zaman yabancılara konut satışında birinci sırada İstanbul Esenyurt, ikinci sırada da Alanya var. Yabancılara mülk satışı konusunda en hızlı ilerleyen, en çok işlemi gerçekleştiren müdürlükler arasında yer alıyoruz. Alanya Tapu Müdürlüğü'ndeki yabancıların işlem sayısını Türkiye ortalamasına yansıtacak olursak yüzde 33-34 dolaylarında yer alıyor. Bu da gerçekten ciddi bir rakam. Uzun yıllar öncesinde Türkiye’deki ortalamayı Alanya bazında düşündüğümüzde en çok gayrimenkul alan millet Almanya oluyordu. Son yıllarda ise en çok Rus vatandaşları ve İranlı vatandaşlar gelmektedir. Tabii ki yine İskandinav ve Avrupa ülkelerinin birçoğu gayrimenkul alımlarına devam ediyor. Alanya için ayrı bir zenginlik. Turizm, tarım sektörü ile birlikte konut sektöründe de Alanya kendi adını hızla ön plana çıkarmıştır.

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