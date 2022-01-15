Alanya’da Vatandaşın Elektrik Faturasına İsyanı

Ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da elektrik faturalarına yansıyan zam bedellerinin etkisi artarak devam ediyor. Mahmutlar Mahallesinde emlak sektörü ile ilgilenen bir vatandaşın evine son zam bedelleri dahil olmak üzere bin 258 TL’lik elektrik faturası geldi. Tutar karşısında neye uğradığını şaşıran vatanda, “Tüm apartmanın elektrik giderini bana mı yazdınız?” diyerek tepkisini sosyal medya üzerinden paylaştı.