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Alanya’da Vatandaşın Elektrik Faturasına İsyanı
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesinde emlak sektörüyle ilgilenen bir vatandaş evine gelen bin 258 TL’lik elektrik faturasına isyan etti.
EKONOMİ 15.01.2022, 17:17 Meliha Yılmaz
Ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da elektrik faturalarına yansıyan zam bedellerinin etkisi artarak devam ediyor. Mahmutlar Mahallesinde emlak sektörü ile ilgilenen bir vatandaşın evine son zam bedelleri dahil olmak üzere bin 258 TL’lik elektrik faturası geldi. Tutar karşısında neye uğradığını şaşıran vatanda, “Tüm apartmanın elektrik giderini bana mı yazdınız?” diyerek tepkisini sosyal medya üzerinden paylaştı.
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