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Alanya’da Simit Fiyatına Yeni Zam!
Alanya’da satılan simit fiyatlarına yine zam geldi. Alınan zam kararına göre, 2.5 lira olan simit fiyatı 3,5 liraya çıkartıldı.
EKONOMİ 22.02.2022, 00:05 Meliha Yılmaz
Alanya’da 90 gram simit artık 3,5 TL’den satılmaya başlandı. Alanya’da simide son zam ekim ayında gelmiş, 2 TL’den satılan simidin fiyatı 2.5 TL’ye çıkarılmıştı. Fırıncılar un fiyatlarının yükselmesinden dolayı ortak alınan karar sonrası ekmek ve simit fiyatlarında artışa gidildiğini söyledi.
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