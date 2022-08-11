Alanya Esnafı Krediye Sarıldı

Alanya’da pandemi nedeniyle 2020 yılını yok sayan esnafın belini kredi borçları büküyor. Alanya’daki 3 kredi kefalet kooperatifi 2022 yılı içerisinde esnafa toplam 255 milyon 71 bin TL kredi verdi. 2022 yılında turist yoğunluğuna rağmen para kazanamayan esnaf sıkıntılarından dolayı yeni kredilere yönelirken, Alanya’daki turist yoğunluğundan payını alabilen esnaflar ise yatırım için kredi çekmeye devam ediyor. Her ne kadar Alanya’da 2022 sezonu iyi geçiyormuş gibi görünse de yaşanan hareketlilik esnafların yaralarını sarmasına yetmiyor. Bu nedenle sıkıntıya düşen esnaflar sadece kooperatiflerden kredi kullanabildikleri için kredi için sıra bekliyor.

’KREDİ İÇİN SIRA BEKLEYEN ESNAFIMIZ VAR’

Alanya Keykubat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, “Şu anda her ne kadar sezon iyiymiş gibi gözükse de gelen turistin yeteri kadar esnafa faydası yok. Esnaf da bundan dolayı çok fazla krediye yöneliyor. Sezon her ne kadar 2020 ve 2021 yıllarından iyi olsa da bu durumun esnafa yansıması iyi değil. Turistin sayısından ziyade gelir seviyesi yüksek turistlerin gelmesi gerekiyor. Gelen turist sadece otelinde kalıyor, yiyor, içiyor ve şehri turlayıp gidiyor. Esnaftan alışveriş yapmıyor. Sıkıntıya düşen esnaf da krediye yöneliyor. Esnafın zaten daha önceden de sıkıntılı olduğu durumlar var. Ancak esnaf kefaletler aracılığıyla kredi alabiliyorlar. Çok ciddi talep var ve bu nedenle kredi limitlerimiz çok yüksek. Kredi için sıra bekleyen esnaflarımız var. Bunun nedeni alışveriş yapmayan misafirlerimizdir. 1 Ocak-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında da esnaflarımız tarafından kullanılan kredi miktarı 35 milyon TL iken, 2022’nin aynı döneminde bu rakam 71 milyon TL’ye yükseldi” dedi.

‘ESNAFIMIZ YATIRIMA YÖNELDİ’

Esnafın bu sezon yatırım için krediye yöneldiğini belirten Alanya ve Çevresi Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya, “Geçen yıl ağustos ayına kadar 48 milyon 694 bin TL kredi kullandırmışız. Bu yıl ise 94 milyon 485 bin TL kredi kullandırmışız. Kredi miktarı arttı, çünkü esnaf yatırıma döndü. Bizim esnafımız için bu sezon turizm gerçekten iyi geçiyor. Esnaf arkadaşlarımız 15-20 yılın en güzel sezonlarından birisini yaşıyor. İnşallah sezon kasım ayına kadar da uzar ve esnaflarımızın beklentileri karşılanmış olur. Çünkü hep birlikte bir pandemi süreci yaşadık. İnsanlar yatırıma döndü. Araç, kamyon ve iş makinesi alıyorlar” şeklinde konuştu.

2022’DE 471 ESNAF KREDİ KULLANDI

S.S. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı ise “2021 yılı içerisinde 720 kişiye 89 milyon 836 bin 841 TL kefaletimizle Halk Bankası’ndan kredi kullandırılmıştır. 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle ortaklarımızın Halk Bankası’ndan kullanmış olduğu toplam kredi ise 237 milyon 500 bin TL’dir. 9 Ağustos 2022 tarihi itibariyle ise bu yıl içerisinde 471 esnafımıza 89 milyon 586 bin 500 TL kefaletimizle kredi kullandırılmıştır. Ayrıca 3 esnafımıza işyeri edindirme kredisi kullandırılmıştır. İşyeri edindirme kredisinin amacı, esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyet gösterdikleri veya gösterecekleri işyerlerini satın almalarına imkan sağlamaktır. İşyeri edindirme kredisinin limiti kişi başına 1 milyon TL olup faiz oranı yüzde 9,50, vadesi 10 ve 3’er aylık taksitler halinde kullandırılmaktadır. 2021 yılında 4 ortağımız vefat etmiş olup, vefat eden ortaklarımızın toplam 270 bin 921 TL borcu kooperatifimizce kapatılmıştır. Ayrıca 2022/5061 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlarımızın aktif bir şekilde esnaflık faaliyetlerini sürdürmesi ve ALTSO’ya kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi olmaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.