Alanya'da Turizmci Aday Sektör Temsilcileri İle Buluştu

Kendisi de turizmci olan ALTSO Başkan Adayı Erdem, sektörün sorunlarını yaşayan bir kişi olarak çözümleri konusunda da önemli projeleri olduğunu söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘Alanya turizm değerleri açısından zengin bir kent. Deniz, kum, güneş, tarih, sosyal hayat, doğa, gastronomi, sağlık ve spor ile çok yönlü bir saha. Bu alanların her birinden kentimize maksimum fayda için elimizden geleni yapacağız. Elbette ALTSO olarak en önemli görevimiz dinamikleri harekete geçirmek ve Ankara ile bağlantılarda aracı olmak olacak. Marka kentimizin marka değerini yükseltmek başta olmak üzere turizmcilerin sorunlarının çözümü ve Alanya’nın tanıtımında ortak hareket etmek en önemli sözümüz olacaktır.’ dedi.

Toplantı daveti nedeni ile ALTİD Başkanı Sili ve toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Erdem ‘Ekibimizde turizmi çok iyi bilen deneyimli çalışma arkadaşlarımız var. Önceliğimiz ortak akılla, tüm dinamikleri işin içine katarak çalışma yapmak. Bu anlayış ile bizleri kabul eden ALTİD yönetimine de teşekkür ederim.’ dedi.