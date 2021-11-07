'Alanya'da kalifiye personelin yüzde 55'i kaybedildi'

OLAĞAN genel kurula hazırlanan HOTED, İşlek Laundry çamaşır yıkama fabrikasının katkılarıyla Leman Kültür’de düzenlenen kahvaltı organizasyonunda üyeleriyle bir araya geldi. Kahvaltıya Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya'nın tanınmış simalarından Şevki Türktaş, basın mensupları ve çok sayıda HOTED üyesi katıldı.

Dernek başkanı Sevgi Topuzel ve yönetim kurulu üyelerinin konukları kapıda karşılamasıyla başlayan organizasyonda HOTED’in kurucusu, onursal başkanı ve başdanışmanı Hakan Halit Yeni bir konuşma yaptı.

'EMEKÇİLERİ YALNIZ BIRAKIP KADERLERİNE TERK ETTİNİZ'

Katılım ve katkılarından dolayı davetlilere ve sponsor firmanın yetkililerine teşekkür eden onursal başkan Yeni, "Emekçi camiası olarak pandemi nedeniyle çok zor günler yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Yaklaşık iki yıllık pandemi döneminde işletmecilerimiz çalışanlarına sahip çıkmadılar. Onları kaderlerine terk edip, yalnız bıraktılar. Ülke ekonomisinin ana direklerinden biri olan bacasız sanayimize emekçilerimizi küstürüp, sektörü terk etmelerine sebep oldular. Kalifiye, yani yetişmiş personellerimizin neredeyse yüzde 55'ini kaybettik. Ve bu durumun sonuçlarını 2021 sezonunda hepimiz en üst seviyeden hissettik.

YENİ İŞLETMECİLERE SESLENDİ

Buradan işletmecilerimize sesleniyorum. Geçmişten, en azından 2021 sezonundan umarım gerekli mesajı almışsınızdır. Elinizde kalanlara sahip çıkıp, kayıpların yerini nasıl dolduracağınızın, kayıp personel açığını nasıl tamamlayacağınızın hesabını şimdiden acilen, geç kalmadan yapmaya başlamalısınız. Aksi halde elinizde kalanları da kaybedip, önümüzdeki yıl bacasız sanayimizi mahvedeceksiniz. Şimdi işletmelerimiz kapanma aşamasındalar. Konuyla ilgili detaylı değerlendirmelerimizi 15 Kasım sonrasında kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

'MİLLİ EĞİTİM İLE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ'

Genç nesli sektöre kazandırabilmek adına Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ile meslek okulları başta olmak üzere birçok konuda görüşmeler yaptıklarını, bu konuda çalışmalar netleştikçe detayları paylaşacaklarını ifade eden Yeni, 14 Kasım’da gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul sonrasında yeni yönetimin çalışmalara kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

ŞEVKİ TÜRKTAŞ'A TEŞEKKÜR

Hakan Halit Yeni, konuşmasının ardından İşlek Laundry yetkililerine ve dernek faaliyetlerinin en büyük destekçilerinden biri olan Şevki Türktaş'a Housekeeping camiası adına teşekkür edip, çiçek verdi.