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Alanya Belediyesi zirveyi bırakmadı

Alanya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı devam meclisi toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin 2022 yılı bütçesi oylandı.

EKONOMİ 25.11.2021, 09:32 Meliha Yılmaz
Alanya Belediyesi zirveyi bırakmadı

Alanya Belediyesi, 695.000.000 ₺’lik bütçesi ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Antalya’nın ilçeleri arasında en büyük bütçeye sahip ilçesi oldu. Alanya Belediyesi, aynı zamanda geçtiğimiz yıl da Antalya’nın ilçeleri arasında en çok yatırım bütçesine sahip ilçe belediyesi olmuştu.

BÜTÇEDE REKOR ARTIŞ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel&#39;in göreve gelmesiyle birlikte 2014 yılında 220 Milyon 725 bin liralık bütçe ile başlanan hizmet yılı, bugün onaylanan 2022 bütçesinde 3 katından fazla artış göstererek 695.000. 000 ₺’ ye ulaştı.

BAŞKAN YÜCEL; “ALANYA HALKI HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

2022 yılı bütçesinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği kabul edilmesinin ardından Alanya Belediyesi’nin bütçesine ilişkin değerlendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dünyanın en güzel ve en huzurlu kenti Alanya için gece gündüz çalışarak halkın mutlu olması için yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Başkan Yücel “Zorlu bir pandemi sürecine rağmen yaptığımız tasarruf ve doğru yatırımlarla başarılı bir mali yılı geride bırakırken 2022 yılı için hazırladığımız 695 milyon ₺ lik bütçemiz ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Antalya’nın ilçeleri içinde en büyük bütçeli belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Bize güvenen Alanya halkının güvenine layık olmak için, geçmişte olduğu gibi gecemizi gündüzümüze katıp hizmetlerimize devam edeceğiz.” Dedi.

2022’DE VİZYON PROJELER HAYAT BULACAK

Alanya Belediyesi’nin 2022 yılında birçok mega projeyi hayata geçireceğini belirten Başkan Yücel, “Etüt merkezimiz hizmete girdi. Kreş projemiz tamamlanmak üzere. Cuma Pazarı’nda kazmayı vurduk, Oba Mahallemizde Gastronomi - Aşevi Projemiz ile Oba’da Kapalı Spor Kompleksi’nin de inşaatına başladık. Meydan Projemize de en kısa sürede başlayacağız.” dedi. 2022 yılında eğitimden, sağlığa, kültürden sosyal projelere kadar birçok önemli projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Yücel, “Alanya halkımızın huzur ve refahı için Alanya sevdamızla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

YÜCEL “ÜRETKEN BELEDİYECİLİĞİN ÖNCÜSÜ OLDUK”

Alanya Belediyesi’nin gelirini arttırırken giderlerini de en aza indirmek için çalışmalar yaptığını belirten Yücel “Güneş Enerjisi Santrali, Asfalt Planti, Beton Satrali, Marangozhane, Bitki Üretim Seraları gibi hizmetlerle maliyetlerimizi en aza indirirken yaptığımız tasarrufu yatırım olarak Alanya halkının hizmetine sunuyoruz. İnşallah 2022 yılı içinde hayata geçireceğimiz su fabrikamızla üretken belediyeciliğin öncüsü olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

ADEM MURAT YÜCEL “BU ALANYA’NIN ORTAK BAŞARISIDIR”

Belediye bütçesinin oluşması, yatırımların planlı ve doğru şekilde yürütülmesinin ekip işi olduğunu kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Alanya Belediyesi’nin hizmetlerine ve bizlere her zaman destek veren öncelikle Alanya halkına, emek veren mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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