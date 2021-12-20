Akaryakıta Rekor Zam Geliyor!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası bugünden geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geldi. Zamlar 21 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
EKONOMİ 20.12.2021, 21:11 Meliha Yılmaz
Dolar 18 sınırına yaklaşırken, euro da bugün 20 lirayı aştı. Rekor artışlar sonucunda akaryakıt fiyatları da zam gördü.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası gelen son zamları sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
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