Akaryakıta Rekor Zam Geliyor!

Dolar 18 sınırına yaklaşırken, euro da bugün 20 lirayı aştı. Rekor artışlar sonucunda akaryakıt fiyatları da zam gördü.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası gelen son zamları sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.