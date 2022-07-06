Yeni Bölüm Açılan 5 Okul Öğrenci Alımına Başlayacak

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ilçedeki çok programlı ve meslek liselerinde yeni bölümlerin açılacağını duyurdu. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Menderes Kaya, Antalya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Özdemir ve beraberindekilerle meslek liselerinde yeni açılacak dallar için okul ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Yılmaz, “Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Organik Tarım, Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Konaklama Hizmetleri, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Asansör Sistemleri, Berat Hayriye Cömertoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı dallarına bu yıl öğrenci almaya başlayacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.