Uygulamalı eğitimler üst düzey önlemlerle işleniyor

Akdeniz Üniversitesi’nde pandemiye karşı yoğunönlemlerle başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemindeikinci ders haftası tamamlandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile Rektörlüğün aldığı pandemi tedbirleri kapsamında sıkı önlemlerlebaşlayan yüz yüze eğitimde teorik ve uygulamalı dersler sorunsuz bir şekildesürdürülüyor.Ders içeriği ve işleyişi birbirinden farklı olan fakülteler kendiişleyişlerine uygunşekilde öğrencilerine en güvenli eğitim ortamınısunuyor.

UYGULAMA AĞIRLIKLI DİŞ HEKİMLİĞİNDE SIKI TEDBİRLER

Uygulamalı eğitimin ağırlıkta olduğu Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim süreci hakkında bilgi veren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, fakültede %37 teorik %63 oranında pratik dersleri olduğunu ve ilk 3 sınıfın klinik öncesi eğitimi, 4. ve 5. sınıfların da uygulama ağırlıklıklinik eğitimi aldığını söyledi. Hibriteğitim sistemi ile yüz yüze, yüz yüze ve online birlikte ve uzaktan olmak üzere üç yöntemle derslerin işlendiğini söyleyen Prof. Dr. Kuştarcı, “Pandemi tedbirleri kapsamında sınıflar 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenlendi.Laboratuvar derslerinde sınıflar ikiye bölünüyor. Sabahları ilk grup geliyor,arada sınıflar havalandırılıyor ve öğleden sonraları da diğer grupla ders işleniyor.Böylelikle dersleri oldukça güvenli bir ortamda yürütüyoruz.” dedi.Uygulamalı dersler, klinik eğitimler, proje derslerinin yanında sınavlarında yüz yüze yapılacağını belirten Kuştarcı “Biz pandemininbaşından itibaren bütün tedbirleri en üst seviyede almıştık. Geçen yıl Mart ayında klinik eğitimlerine başladık. O dönemden beri aldığımız önlemlerle ne hastadan hekime ne hekimden hastaya herhangi bir bulaş olmadı.” dedi. Bu dönem için de aynı şekilde girişte termal kameralar, HES kodu sorgulamaları ile takip yapıldığını belirten Kuştarcı,“Kliniklerde ikişer tane sisleme cihazıbulunuyor.Pencereler açık ve her hasta kalktıktan sonra rutin sisleme yapılıyor. Ayrıca hasta bekleme odaları, öğrenci soyunma odaları, preklinik laboratuvarları ve kliniklerdeher türlü hijyen kurallarısıkı takip altında. Hem öğrencilerimizin hem çalışanlarımızın sağlığı içinen üst düzeyde koruma sağlayacak maske, siperlik, bone, önlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla ve ciddi tedbirlerle ile süreci yürütüyoruz.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZ BİZE EMANET

Fakültede tüm sürecin Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve fakültede oluşturdukları Pandemi Kriz Kurulunun kontrolünde yürütüldüğünü söyleyenDekan Kuştarcı, “Öğrencilerimizin hepsineeğitim öğretim başlamadan bir hafta önce oryantasyon eğitimi verdik. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara onlineolarak covid-19, aşı, hijyen, klinikte düzen nedir, koruyucu ekipmanlar nasıl giyilir vb. konularda dördüncü ve beşinci sınıflara da kliniğe geçtiği için kliniğe oryantasyon eğitimleri verildi.Öğrenci bilgi sisteminden her gün HES kodu, aşı sorgulama takibi yapılıyor.Öğrencilerimizin ikinci aşıları da tamamlanmak üzere. Derslerde mutlaka öğrenciler belli aralıklarda dışarıya çıkarılıp hava alırken sınıfın da havalandırılması sağlanıyor.Böylelikle eğitimi en üst seviyede vermeye çalışıyoruz.Öğrencilerimiz bizlere emanet, onlarla birebir sürekli iletişim halindeyiz. Onlar da geldikleri içinçok mutlular.”şeklinde konuştu.

HER FAKÜLTENİN DİNAMİĞİ FARKLI

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan da, uygulamalı eğitim veren bir fakülte olarak yüzyüze eğitimin daha büyük önem arz ettiğini ifade ederek bu sürecin mümkün olduğunca güvenli olması için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Derslikleri ve atölyeleri 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenlediklerini ve ders içeriklerine göre esnek çalışma mekanları kullanabilmenin avantajı ile süreci daha kolay yürüttüklerini söyleyen Dr. Kirişcan, alınan diğer önlemler ile ilgili şöyle konuştu; “İlk hafta deneme derslerimizi yaptık herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kalabalık sınıflar için ders içinde şubelendirmeye gittik. Senkron eğitime devam ediyoruz. Aynı anda hem ders işleniyor hem de senkron eğitim olarak uzaktan takip edilebiliyor. Bazı atölye derslerimizde asenkron yöntemiyle yapılıyor. Ders içeriğine göre üç yöntemle de ders işliyoruz.”

ÖZDİSİPLİN ÖNEMLİ

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan,öğrencilerin girişte HES kodları, aşı durumları kontrol edilerek alındığını, öğrenci bilgi sisteminden riskli olan öğrencilerin durumunun görüldüğü ve aşısız öğrenci ve personel sayısının takip edildiğini,fakültenin pek çok noktasında dezenfektan stantlarıolduğunu,maske ve mesafe konularında da sürekli uyarılarda bulunulduğunu söyledi. Fakülte ve üniversite olarak her türlü önlemlerin üst düzeyde tutulduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, “Biz kurum olarak elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Ancak burada hem öğrencilerin hem personelin aşı konusunda, mesafe, maske,hijyen konusunda kendi öz disiplinini sağlaması önemli bir durum. Ancak bu şekilde tamamen korunma sağlanabilir.” diye konuştu.