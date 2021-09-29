Tütüncü: “Satranç oynayın, kitap okuyun”

Eğitim yatırımlarına önemli katkılarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yoğun çalışma temposunda ilçesindeki eğitim kurumlarını da ziyaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Motivasyon Eğitim Kurumlarını ziyaret eden Tütüncü, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Eğitim kurumunun girişinde kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilere kaç yaşında olduklarını ve isimlerini soran Tütüncü, çiçekler içinde teşekkür etti. Eğitimcilerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Tütüncü, kurumdaki satranç dersine de katıldı. Tütüncü, uzun uzun sohbet ettiği öğrencilerle satranç oynadı.

Satranç yetenekleri geliştirir

Satrancın gençler ve çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Satranç süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur. Yetenekleri geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler. Kişinin kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanımasına, bireysel ve doğru kararlar almaya yardımcı olur. Dikkati tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. Onun için bol bol satranç oynayın “ diye konuştu. Öğrencilere kitap okuyup okumadıklarını soran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bol bol da kitap okuyun” dedi.