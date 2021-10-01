Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi 4 Ekim’de faaliyete geçiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 19 ilçeye kreş sözü bir bir yerine geliyor. Antalyalı çocukların geleceğine yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreşleri hayata geçiriyor. 4 Ekim Pazartesi günü ilk öğrencileri için kapılarını açacak olan Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minik öğrenciler oryantasyon süreciyle yeni döneme hazırlanıyor.

ÇOCUKLAR GÜVENLİ ELLERDE

Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak başlayan oryantasyon sürecinde, miniklerin heyecanını paylaşan veliler, ana kapıda çocuklarını öğretmenlere teslim ediyor. Ateşi ölçülen minik öğrenciler içeri alınıyor. Çocuklar, bina içinde ayrı ayakkabı giyiyor. Maskeleri kontrol edilen çocukların daha sonra öğretmen gözetiminde sınıflara geçmeden ellerini yıkayıp dezenfekte etmeleri sağlanıyor.

MİNİKLERE DEĞERLİ EĞİTİM

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlandığı ve profesyonel meslek elemanlarınca detaylı programların hazırlandığı kreşte, minikler kendilerini evlerinde hissediyor. Alanında uzman 2 deneyimli öğretmen tarafından bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine uygun eğitimler veriliyor.

KAYITLAR SÜRÜYOR

Kreşte öğretici ve eğlendirici oyunlar ile çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye olanak sağlanıyor. Kontenjan kayıtlarının halen devam ettiği Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi ’ne 0242 426 24 60 numaralı telefondan ulaşılabilir. Kreş, 4 Ekim Pazartesi günü eğitime başlıyor.