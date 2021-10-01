Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi 4 Ekim’de faaliyete geçiyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi, oryantasyon haftasında minik öğrencilerine kapılarını açtı. Kontenjan kayıtlarının devam ettiği kreş 4 Ekim Pazartesi günü açılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 19 ilçeye kreş sözü bir bir yerine geliyor. Antalyalı çocukların geleceğine yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreşleri hayata geçiriyor. 4 Ekim Pazartesi günü ilk öğrencileri için kapılarını açacak olan Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minik öğrenciler oryantasyon süreciyle yeni döneme hazırlanıyor.
ÇOCUKLAR GÜVENLİ ELLERDE
Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak başlayan oryantasyon sürecinde, miniklerin heyecanını paylaşan veliler, ana kapıda çocuklarını öğretmenlere teslim ediyor. Ateşi ölçülen minik öğrenciler içeri alınıyor. Çocuklar, bina içinde ayrı ayakkabı giyiyor. Maskeleri kontrol edilen çocukların daha sonra öğretmen gözetiminde sınıflara geçmeden ellerini yıkayıp dezenfekte etmeleri sağlanıyor.
MİNİKLERE DEĞERLİ EĞİTİM
Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlandığı ve profesyonel meslek elemanlarınca detaylı programların hazırlandığı kreşte, minikler kendilerini evlerinde hissediyor. Alanında uzman 2 deneyimli öğretmen tarafından bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine uygun eğitimler veriliyor.
KAYITLAR SÜRÜYOR
Kreşte öğretici ve eğlendirici oyunlar ile çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye olanak sağlanıyor. Kontenjan kayıtlarının halen devam ettiği Serik Kreş ve Gündüz Bakımevi ’ne 0242 426 24 60 numaralı telefondan ulaşılabilir. Kreş, 4 Ekim Pazartesi günü eğitime başlıyor.
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|1. Fenerbahçe
|7
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|7
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|3. Altay
|7
|15
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|7
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|14
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|13
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|13
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|13
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|7
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|9
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|8
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|8
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|6
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|6
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|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
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|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
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|6
|10
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|6
|10
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|8
|10
|10. Manisa FK
|7
|9
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|6
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
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|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
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|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
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|11
|10. Athletic Bilbao
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|10
|11. Villarreal
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|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
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|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0