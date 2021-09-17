Rektör Özkan: Yeni eğitim öğretim dönemine hazırız

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan,2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde akademisyenlere yönelik yapılan Akademik Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısında bu yılın eğitimdeki yol haritasını paylaştı. Uzun bir aradan sonra öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarının altını çizen Rektör Özkan, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak yüz yüze eğitim ile ilgili detayları ve alınan önemleri anlattı.

TÜM İHTİMALLER DÜŞÜNÜLDÜ

Yeni eğitim öğretim yılında pandemi sebebiyle gelişebilecek tüm ihtimaller için gerekli planlamaların yapıldığını belirten Rektör Özkan, “Covid-19’a yakalandığı veya temaslı olduğu için ya da seyreltilmiş sınıflar nedeniyle sınıflarında derslere katılma imkanı bulamayan öğrencilerimiz olacaktır. Planlarımızı tüm öğrencilerimizin eğitimlerinden mümkün olduğu kadar eşit faydalanması ve eksik kalmaması için yaptık. Bu anlamda sınıflarında derslere katılma imkanı bulamayan öğrencilerimizin, temaslı olduğu için kampüsümüze gelemeyecek öğrencilerimizin ve Covid-19’a yakalanan öğrencilerimizin hastane de veya evde tedavi süreçlerini tamamlarken desteklenmesi için yüz yüze yapılan tüm dersleri asenkron ve senkron olarak öğrencilerimize ulaştıracağız.” diye konuştu.

ÜÇ FARKLI YÖNTEM PLANLANDI

Eğitim öğretimin yanında sınav süreçlerinin de sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Rektör Özkan, “Yüz yüze dersler gibi sınavların da ihtiyaç halinde, kitapçıklarla yüz yüze, kameralı veya kamerasızuzaktan elektronik ve kampüs içindeki bilgisayar laboratuvarlarımızda elektronik olarak yapılabilecek.Hatta öğrenci sayısı çok olan şubelerde bu üç yöntemin aynı anda aynı şubedeki öğrencilere uygulanmasına da ihtiyaç duyulabileceğini öngörmekteyiz.Bunun için bu yıl sınavlarda aynı anda üç yöntemi de bizlere sunabilen Üniversitemizin kendi yazılımı olan, ASOS’u kullanmaya karar verdik.” şeklinde konuştu.

SINAV SİSTEMİMİZ TAKDİR GÖRDÜ

Bildiğiniz üzere göreve geldiğimizin 1. yılı sonunda, uzun süren çalışmalar ve büyük çabalar sonucu Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Kurumsal Akreditasyon Belgesini almayı hak kazanmıştır. YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Ankara’da Kurumsal Akreditasyon sürecimizi değerlendirmek için yaptığımız görüşmede, Sayın Başkan da sınav sistemimizin güçlü yönlerimizden biri olduğunu bize iletti. Bu konuda başından sonuna kadar emeği geçen siz sevgili meslektaşlarımı ve kurum personelimizi kutluyor ve çok değerli katkıları için herkese gönülden teşekkür ediyorum. ”ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME HIZLANDI

Korona sonrası dünyanın pandemi öncesinden çok farklı olacağını belirten Rektör Özkan, Dünya genelinde de yükseköğretim sistemlerinin Covid-19 sonrasında aynı kalmayacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Pandemi sürecinde yaşanan bu zorunlu geçiş, aslında çağın gerektirdiği eğitimde dijitalleşmenin hayatımıza girme sürecini kısalttı.Bu anlamda Türkiye’nin en iyi uzaktan eğitim alt yapılarından birini oluşturduk.Bu nedenle ASOS’upandeminin getirdiği ancak aynı zamanda teknolojinin sağladığı bir yenilik olarak görüyoruz.Bundan sonra yüz yüze eğitim yine yükseköğretimin ana unsuru olmayı sürdürmesiyle beraber, uzaktan eğitimin de yükseköğretimin bir parçası olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Bilişim alanındaki gelişimin getirdiği gücü, eğitime yansıtalım. Akdeniz Üniversitesi, başta sağlık olmak üzere birçok alanda öncü bir role sahip. Ben uzaktan eğitim ve teknolojinin eğitimde kullanımı konularında da üniversitemizin öncü olacağına inanıyorum.Bu vesile ile başta Murat hocamız olmak üzere uzaktan eğitim ve akademik sınav otomasyon sistemine emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan tarafından yapılan Akademik Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) ile ilgili tanıtım ve bilgilendirmeyapılarak kitapçık ve uzaktan sınavın nasıl oluşturulacağı konusu anlatıldı.