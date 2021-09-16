Rektör Kalan'dan Bakan Yardımcısına ziyaret

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bir araya gelerek ALKÜ ve ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a ALKÜ editörlüğünde yayımlanan "Alaiye'den Alanya'ya" kitabını hediye ederek, Ekim ayında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Alanya-Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu'na davet etti. Rektör Kalan, nazik kabulünden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a teşekkür etti.