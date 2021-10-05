Öğretmenlerden Alanya Müftülüğü’ne ziyaret
“Cami, Din Görevlileri ve Vefa” temasıyla kutlanmakta olan 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Alanya Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri Alanya Müftülüğü’nü ziyaret etti.
EĞİTİM 05.10.2021, 14:57 YEDİ GÜN HABER
Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nuri Çakan öncülüğünde gerçekleşen ziyarete Meslek Dersleri Öğretmenleri İdris Gülcan, Nebi Dinç, Ayşegül Cesur, Havva Kaya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Zekeriya Öncü, Hatip Uğur, Beyazıt Ateş, Yasemin Demiral katıldı.
Müdür Çakan ve beraberindekiler İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan şahsında tüm Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ettiklerini belirterek İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’a günün anısına çiçek takdiminde bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Müdür Çakan ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. Ziyaret iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.
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