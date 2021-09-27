Müdür Yılmaz’dan velilere dolandırıcı uyarısı
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, MEB'in adını kullanarak velilerden para alındığını tespit ettiklerini ve bu dolandırıcılara karşı velilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, vatandaşları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) adını kullanarak dolandıranlara karşı uyardı.Yılmaz, "Değerli okul yönetimi ve değerli velilerimiz. Pandemi nedeniyle hayatımıza girmiş olan uzaktan eğitim sistemini bazı art niyetli kişiler MEB adını kullanarak, velilere 24 aylık sözleşme imzalatarak, 7 bin 800 lira borçlandırıldığı tespit edilmiş ve kurumumuza bu konuda şikayetler gelmiştir. Sakın inanmayın. T.B.Y. adı altında ticaret yapan bir özel şirketin Milli Eğitim Bakanlığı'yla hiç bir organik veya inorganik bağı bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm ülkemizde uzaktan verilen eğitim tamamen ücretsiz yapılmaktadır. Değerli velilerimiz, Ankara'dan veya başka il'den geliyoruz, çocuğunuzun uzaktan eğitimine destek veriyoruz' diyerek sözleşme veya senetler imzalatmak isteyenlere kesinlikle itibar etmeyiniz" dedi.
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|P
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|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
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|13
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|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
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|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
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|6
|7
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|6
|7
|13. Samsunspor
|5
|7
|14. Altınordu
|7
|7
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|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
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|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
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|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
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|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
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|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
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|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
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|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
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|13
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|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
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|11
|9. Osasuna
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|11
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|8
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|6
|4
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0