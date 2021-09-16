Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi yeni eğitim ve öğretim yılına başladı
Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına, öğrenciler ve eğitmen kadrosuyla birlikte yaptığı açılış töreni ile başladı.
Açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çocuklar, açılış töreninde sevdiği müzikler eşliğinde öğretmenleriyle birlikte gönüllerince eğlendi, keyifli vakit geçirdi. Side Kreş Ve Gündüz Bakımevi yerleşkesinde bulunan Çocuk Kültür Merkezi’nde, 2,3,4,5,6,7 ve 8’nci sınıfa giden öğrencilere eğitim dönemi boyunca ders verilecek. Öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı boyunca Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmen kadrosu tarafından Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgisi, İngilizce, Drama, Beden Eğitimi ve Resim dersleri alacak. Açılış töreni sonrasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, başarılı ve verimli bir eğitim dönemi dileğindebulundu. Ceylan, “Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte sizlerle bir arada olarak bu keyifli anlarınıza ortak olmak istedik. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’in eğitime olan desteği ve katkısıyla bugün yüzlerce çocuğumuz eğitim imkanına kavuştu. Tüm yaşamınız boyunca güzel şeylerin sizi bulması en büyük temennimiz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
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|13
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|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
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|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
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|5
|8
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|5
|7
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|5
|5
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|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
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|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
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|5
|15. Southampton
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|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0