Kepez’in Muratpaşa’ya açılan kapısı spor

Alt yapıya büyük önem veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Konyaaltı Caddesi üzerindeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlediği kurslar, Kepez’in Muratpaşa’ya açılan kapısı oldu. Her hafta sonunda 6-14 yaş arası çocuklara basketbol kurslarının yapıldığı lisenin salonunda, lisanslı sporcular da antrenmanlarını yapıyor.

Voleybol da başlıyor

Turgut Özal Spor Salonu’na gidemeyecek olan Muratpaşalıların ayağına getirilen kursların koordinasyonunu yapan basketbol antrenörü Mustafa Kurt, pandemi nedeniyle ara verilen voleybol antrenmanlarının da başlayacağını duyurdu. Basketbolun kız ve erkek, voleybolun ise sadece kız çocuklarına yönelik olduğunu belirten Kurt, daha fazla katılım beklediğini söyledi.

Çocuklar spor ile gelişsin

Kursiyer sayısı arttıkça antrenör sayısının da artacağının altını çizen Kurt, Antalyalı çocukların spor yaparak gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bu salonda 2018 yılından bu yana kurslar düzenlediklerini belirten Kurt, “Pandemi nedeniyle aylarca eve kapanmış çocuklarımızı spor yaparak gelişimlerini tamamlamalarını arzuluyoruz” dedi.