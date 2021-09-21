İşte ALKÜ'de en çok tercih edilen bölüm

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) her geçen yıl öğrenci sayısında artış yaşanıyor. Gelişip büyüyen üniversitenin bölümlerinde de artışının yaşanmasıyla birlikte tercih edilme oranında değişiklikler yaşanıyor. 10 fakültesi 34 bölümü, 5 meslek yüksekokulu 25 bölümü, 1 enstitüsü 15 bölümü olan üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı toplamda bu yıl 14 bin 830. Yabancı öğrenci sayısı ise 762. Üniversitede toplamda kız öğrenci sayısı 6 bin 119, erkek öğrenci sayısı ise 8 bin 711.

EN FAZLA TIP TERCİH EDİLDİ

ALKÜ'de en fazla tercih edilen bölümler ise Tıp, işletme, turizm işletmeciliği ve uluslararası ticaret olarak kayıtlara geçti. Tıp bölümünü tercih eden öğrenci sayısı 584, İşletme 406, Uluslararası Ticaret 406, Turizm İşletmeciliği 406, Hemşirelik ise 370 oldu. Meslekyüksekokulları içerisinde ise en fazla tercih edilen bölüm 379 öğrenci ile turizm ve otel işletmeciliği bölümü oldu.

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ GERİDE KALDI

Öğrenciler tarafından en az tercih edilen bölüm ise 4 kişiyle Biyosistem Mühendisliği oldu. Meslekyüksekokulları içerisinde en az tercihin yapıldığı bölüm de 26 öğrenciyle Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü.

FAKÜLTELERDE ZİRVE MÜHENDİSLİKTE

Fakülteler arasında bin 899 ile en fazla öğrenci alan Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi olurken, 192 ile en az öğrenci alan fakülte Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi oldu. Meslekyüksekokulları arasında ise 2 bin 199 ile en fazla öğrenci alan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, 665 ile en az öğrenci alımının yapıldığı ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları oldu.