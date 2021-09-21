İşte ALKÜ'de en çok tercih edilen bölüm
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklaması sonrası ALKÜ'yü tercih eden öğrencilerin sayısının 14 bin 830 olduğu öğrenildi. İlçede en fazla tercih edilen bölüm Tıp olurken, en az öğrencisi olan bölüm Biyosistem Mühendisliği oldu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) her geçen yıl öğrenci sayısında artış yaşanıyor. Gelişip büyüyen üniversitenin bölümlerinde de artışının yaşanmasıyla birlikte tercih edilme oranında değişiklikler yaşanıyor. 10 fakültesi 34 bölümü, 5 meslek yüksekokulu 25 bölümü, 1 enstitüsü 15 bölümü olan üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı toplamda bu yıl 14 bin 830. Yabancı öğrenci sayısı ise 762. Üniversitede toplamda kız öğrenci sayısı 6 bin 119, erkek öğrenci sayısı ise 8 bin 711.
EN FAZLA TIP TERCİH EDİLDİ
ALKÜ'de en fazla tercih edilen bölümler ise Tıp, işletme, turizm işletmeciliği ve uluslararası ticaret olarak kayıtlara geçti. Tıp bölümünü tercih eden öğrenci sayısı 584, İşletme 406, Uluslararası Ticaret 406, Turizm İşletmeciliği 406, Hemşirelik ise 370 oldu. Meslekyüksekokulları içerisinde ise en fazla tercih edilen bölüm 379 öğrenci ile turizm ve otel işletmeciliği bölümü oldu.
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ GERİDE KALDI
Öğrenciler tarafından en az tercih edilen bölüm ise 4 kişiyle Biyosistem Mühendisliği oldu. Meslekyüksekokulları içerisinde en az tercihin yapıldığı bölüm de 26 öğrenciyle Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü.
FAKÜLTELERDE ZİRVE MÜHENDİSLİKTE
Fakülteler arasında bin 899 ile en fazla öğrenci alan Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi olurken, 192 ile en az öğrenci alan fakülte Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi oldu. Meslekyüksekokulları arasında ise 2 bin 199 ile en fazla öğrenci alan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, 665 ile en az öğrenci alımının yapıldığı ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0