Harabeden modern bir eğitim yuvasına

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin atıl vaziyetteki Konaklı Kongre Merkezi’nin 2,5 ayda tadilatını yaparak yeni öğretim yılına yetiştirdi. Adeta bir harabeyi andıran bina, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Diş Hekimliği Fakültesi Dersliklerine dönüştürüldü. Başkan Şahin ve ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan dün binada incelemelerde bulundu.

Bu yıl içinde 1300’ü aşkın öğrencinin eğitim göreceği binayı Konaklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Arınç ve ALTSO Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı program dahilinde gezen Şahin ve Kalan, hem öğrencilerle hem de öğretim görevlileri ile de görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Kalan ile ders görülen sınıfları da gezen Şahin, “ Uzun yıllar atıl vaziyette bekleyen ve büyük bir tahribat yaşayan binayı eğitim ve öğretime kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem kalan, Başkan Şahin’in daha önce de 5,5 ay gibi kısa sürede üniversiteye bir meslek yüksekokulu ve gastronomi bölüm öğrencileri için hayati önem taşıyan uygulama mutfağını kazandırdığını hatırlatarak “Alanya’nın her sorunu ile dertlenen Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkürü borç biliriz” dedi.

Rektör kalan açıklamasında; “Zamanında Konaklı Kongre Merkezi olarak açılan ama zaman içinde adeta harabeye dönen binayı üniversitemize kazandıran Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkürü bir borç bilirim. Kendisi ile geçen yıl “Sağlıklı Kent Güvenli Turizm”etkinliği esnasında hem Dışişleri bakanımız Sayın Çavuşoğlu, hem de Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un himayelerinde protokol yapmıştık. Başkanımız pandeminin hemen ardından rekor sürede binanın tadilatını tamamladı. Kendisine şükranlarımızı sunarım. Hayırlı olsun” dedi.

Muhtar Arınç: “Başkanımız doğudan sonra batı mahallelerinin de sorunlarını çözüyor”

Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç, “Başkanımız önce olmaz denen Noteri konaklımıza kazandırdı. Şimdi de yükseköğrenimi Batı Mahallelerimize taşıdı. Kendisine minnettarız. Ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızda oluyor. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Şahin; “Çözüm odaklı çalışıyoruz”

Göreve geldiği günden bu yana gerek iş dünyasının gerekse şehrin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

“Tadilatını 2,5 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız Konaklı Kongre Merkezi; Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet vermeye başladı. Uzun yıllar atıl vaziyette bekleyen ve büyük bir tahribat yaşayan binayı eğitim ve öğretime kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni eğitim yılında öğrenci kabulüne başlanan Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi'ne, ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, Konaklı Muhtarımız Mustafa Arınç, Yönetim ve Meclis üyelerimizle bir ziyaret gerçekleştirerek, öğrencilerimize başarılar diledik. Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültemizde bu yıl içinde 1300’ü aşkın öğrenci öğrenim görecek. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda öğrenci sayımız katlanarak artacak ve Batı Mahallelerimiz için ekonomik anlamda okulumuzun çok ciddi katkıları olacaktır. Ziyarette ders gören sınıfları da gezerek öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizin görüş ve önerilerini de alma fırsatı yakaladık. Her yeri çürümüş bir binanın yükseköğrenim ile hayat bulması ve ALKÜ’müzün başarılarına yeni başarılar ekleyecek olmasının heyecanı ve mutluluğu emeklerimizin karşılığı oldu. Hedefimiz üniversitelerimiz ile işbirliği yaparak Güzel Alanya’mızın marka değerine katkı yapmak olacaktır. İlerleyen süreçte gittikçe güçlenen akademik kadrolarla koordineli çalışarak, bilimi rehber alarak şehrimizin ekonomik ve sosyal yaşamına katkıda bulunacağız. Her alanda olduğu gibi çözüm odaklı çalışmaya devam ederek; Alanya'mızda yükseköğrenimin yaygınlaşması ve öğrenci sayımızın artması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. “