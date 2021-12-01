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Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesinin Lansmanı Yapıldı

Alanya Belediyesi “Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi” kapsamında çekimi gerçekleştirilen eğitim videolarının ilk gösterimi gerçekleştirildi.

EĞİTİM 01.12.2021, 16:22 Zeynep Oktay
Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesinin Lansmanı Yapıldı

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Alanya Belediyesi tiyatro Çocuk Bölümü Sorumlusu Nilbanu Engindeniz tarafından drama çalışmaları yapılan ‘Doğaya Sihirli Dokunuşlar’ projesinin lansmanı yapıldı. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan lansmana Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı eko okul ulusal koordinatörü,Eko Okullar ve projeye kapsamında eğitim sürecini tamamlayan eko okul öğrenciler katıldı.


PROJE GÖNÜLLÜ OKULLARLA HAYAT GEÇİRİLDİ

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Alanya kent ölçeğinde sürdürülen çevreci projelere değer katmak, sürdürülebilir çevre çalışmalarını her yaştan insan ile birebir uygulamalı hayata geçirebilmek amacıyla projelendirilen “Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi”, Alanya’da Eko Okul faaliyetlerine devam eden gönüllü 5 okul ile hayata geçirildi. Böylece giderek artan çevre sorunlarına karşı çevre bilincinin küçük yaşta aşılanması ve doğa sevgisi çevre eğitim çalışmalarının drama etkinleri ile desteklenmesi hedeflendi.

Alanya Belediyesi’nce belirlenen 5 çevre konu başlığı okullar ile eşleştirilerek, eğitim öğretim yılının ikinci yarısında 3 ay devam eden çevre eğitimi çalışması ve drama eğitimi çalışması ile atölye çalışmaları başlatıldı. Eğitim süresinin sonunda 5 Eko Okul tarafından belirlenen eko tim öğrencileri ile eğitim videolarının çekimleri tamamlandı.

ÖĞRENCİLER KENDİLERİ YAZDI KENDİLERİ OYNADI

Proje kapsamında 5 farklı çevre teması seçilerek eko tim öğrencilerinin hem çevre eğitimlerini almaları sağlanmış hem de öğrencilerin kendi yazdığı çevre hikayelerinin eğitim videosu çekilmiş oldu. Proje kapsamında belirlenen konular Küresel Isınma Deniz Kirliliği, Sıfır Atık, Çevre Mucitleri, Ormanların Korunması ve Çevre Temizliği olarak belirlendi ve proje hayata geçirildi.

BAŞKAN YÜCEL: “AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR”

Eko Okullar ile birlikte gerçekleştirilen çevre drama etkinliğinin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Ağaç yaşken eğilir.” atasözünün anlatmak istediği gerçekliği dikkate alarak doğal çevrenin korunması ve alıcı ortamda meydana gelen kirliliklerin oluşmaması adına yapılması gerekenleri yarınımızı emanet edeceğimiz çocuklara anlatmanın önceliği bu projenin gerçekleştirilmesini sağladı. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek nesillerimizin çevre duyarlılığının yüksek olacağına olan inancının tam.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN YENİ PROJELER YOLDA

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Çevre Eylem Planları hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, çevre bilincinin yükseltilmesi ve uygulamaların her yaştan insana aktarılmasının önemine vurgu yaparak, amaçlarının her kesimden insanla Alanya için çevre vizyon değerini ortaya koymak olduğunu ifade etti.

#alanya belediyesi #adem murat yücel #Nilbanu Engindeniz
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