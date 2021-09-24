Başkan Koç’tan okul teşekkürü

Adalet ve Kalkınma Partisi Mahmutlar Mahalle Başkanı Ali Koç, Mahmutlar’a yapılacak olan okulla ilgili emeği geçenlere teşekkür etti. Koç yaptığı açıklamada, “AK Parti Alanya İlçe Başkanımız Mustafa Toklu'dan Mahmutlar'a Müjdeli Haber geldi. Mahmutlar - Kargıcak sınırına 1 İlkokul, 1 Anasınıfı ve 1 Özel Eğitim Ana okulu yapılıyor. Başkanımıza Bu müjdeli haber için teşekkür ederim. Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, Ak Parti Antalya İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş ve Ak Parti Antalya Millet Vekillerimiz destekleri için teşekkür ederim” dedi.