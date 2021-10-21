Başarılı öğrencilerden Müdür Yılmaz'a ziyaret

Afyon'da düzenlenen 3. Uluslararası yemek festivali liseler arası yemek yarışmasında aldıkları derecelerle Alanya'yı gururlandıran öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz tarafından ağırlandı. Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi İdareci , öğretmen ve yarışmada derece yapmış öğrenciler Müdürlüğümüzü ziyaret ederek aldıkları ödüllerin Onur ve gururunu bizlerle paylaşmışlardır. Öğrencilerimiz Afyon'da Gastro Afyon 2021 3. Uluslararası yemek festivalinde düzenlenen liseler arası yemek yarışmasında bireysel kategoride 11. Sınıf öğrencimiz Kadir Öztürk 1 Altın ve yine 11. sınıf öğrencimiz Ahmet Özdemir 1 Gümüş, grup yarışında okulumuz 11. sınıf öğrencisi Kemal Arpacı' nın da katılımıyla 3 Bronz madalya alarak dereceye girmişlerdir. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz. Emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.'