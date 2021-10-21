Başarılı öğrencilerden Müdür Yılmaz'a ziyaret
Afyon'da düzenlenen Gastro Afyon 2021 3. Uluslararası yemek festivali liseler arası yemek yarışmasında dereceye giren Alanyalı öğrenciler İlçe Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Afyon'da düzenlenen 3. Uluslararası yemek festivali liseler arası yemek yarışmasında aldıkları derecelerle Alanya'yı gururlandıran öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz tarafından ağırlandı. Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi İdareci , öğretmen ve yarışmada derece yapmış öğrenciler Müdürlüğümüzü ziyaret ederek aldıkları ödüllerin Onur ve gururunu bizlerle paylaşmışlardır. Öğrencilerimiz Afyon'da Gastro Afyon 2021 3. Uluslararası yemek festivalinde düzenlenen liseler arası yemek yarışmasında bireysel kategoride 11. Sınıf öğrencimiz Kadir Öztürk 1 Altın ve yine 11. sınıf öğrencimiz Ahmet Özdemir 1 Gümüş, grup yarışında okulumuz 11. sınıf öğrencisi Kemal Arpacı' nın da katılımıyla 3 Bronz madalya alarak dereceye girmişlerdir. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz. Emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.'
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2