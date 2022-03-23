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Bahçeşehir Koleji Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi Açılıyor
Bahçeşehir Koleji Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi'nin basın toplantısına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı, ünlü eğitimci Enver Yücel de katılacak
EĞİTİM 23.03.2022, 15:03 Meliha Yılmaz
BahçeşehirKoleji Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi, bugün gerçekleşecek basın toplantısı ve kokteylle tanıtılacak.
Oba Mahallesi, Albeni Sokak, No: 5/1 adresinde yer alacak yeni Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü'nde gerçekleşecek kokteyl ve basın toplantısına Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı, ünlü eğitimci Enver Yücel de katılacak.
Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü Kurucu Temsilcisi Serdal Aslan, "2022-2023 eğitim öğretim yılına yeni yerleşkesinde merhaba diyecek Alanya Kampüsümüz ve bu yerleşkede açılacak Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi'nin basın toplantısına Uğur Eğitim Kurumları Başkanımız Sayın Enver Yücel de katılacaktır" dedi.
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