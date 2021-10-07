Antalya’nın öğrencileri Kepez’in Bilim Merkezi’nde

Geçmiş yıllarda Antalya’nın ‘beyaz altını’ pamuğu, kumaş ve iplik haline dönüştürerek ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan Dokuma Fabrikası, şimdi bilim üretiyor, bilime katkı sunmak isteyen gençlere kucak açıyor. Kepez Belediyesi’nin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) işbirliğiyle eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metre kare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, Antalya’daki tüm okulların öğrencilerine kapılarını araladı. Şubat ayından itibaren sadece bilimsel çalışmalar yapan öğrencilerin kabul edildiği Bilim Merkezi, 6 Ekim Çarşamba gününden itibaren de okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya başladı. Bilim Merkezi’nin ilk konukları Yenimahalle İlkokulu ve Dedeman İlkokulu öğrencileri oldu.

Uygulamalı eğitimler verildi

Öğrenciler, Antalya Bilim Merkezi’nde sanal gerçeklik uygulamaları ile bilimsel ve teknolojik buluşmaların yapılacağı eğitim ortamlarını, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyeleri, eğlenerek bilimin öğrenilebileceği sergi salonlarını, el becerilerinin geliştirildiği, hem de bilimsel ürünlerin ortaya koyulduğu bilim ve sanatın bir arada yürütüldüğü STEM+A atölyelerini, bilimsel gösterilerin ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonları gezdi. Antalya Bilim Merkezi’nin laboratuar ve atölyelerinde de öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi. Öğrenciler bilim merkezindeki uzmanlarla birlikte deneyler yaparak, bilimin eğlenceli yanını öğrendiler. Kepez Belediyesi’nin Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi önümüzdeki günlerde de Antalya’nın öğrencilerini bilimle buluşturmaya devam edecek.