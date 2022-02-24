ALTSO Akademi’nin Kişisel Gelişim Seminerleri Başlıyor

ALTSO tarafından, üyelerinin ve halkın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen eğitim programları kapsamında 2022 Yılı birinci dönemi için 4 kişisel gelişim semineri programlandı. ALTSO üyelerinden ve önceki dönem katılımcılardan gelen talepler ile beklenti ve istekler göz önüne alınarak hazırlanan programlar hafta sonu Cumartesi günleri düzenlenecektir.

ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan seminerlere katılım ücretsiz olup, eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.