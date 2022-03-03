ALTSO Akademi Startı Veriyor

Öğretim Görevlisi Onay Budak Kaymaz tarafından verilecek olan seminer 05 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.30’da ALTSO Konferans Salonu’nda başlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ”çocuğun sağlığını, fiziksel ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplum veya ülke tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar” şeklinde tanımlanan çocuk istismarı ve ihmali kavramının her türü çocuğun gelişim sürecini olumsuz etkilemekte aynı zamanda bir takım davranışsal, duygusal ve sosyal sorunlara neden olmaktadır. Bu sebeple düzenlenen önleyici çalışmalar kapsamında ihmal ve istismarı önleme ile ilgili, halka yönelik genel bilgilendirmeler, doğum öncesi ve sonrasında izlem, anne babalara çocuk yetiştirme eğitimi, stres yönetimi, istismar, istismar türleri ve korunma eğitimlerinin yapılması amaçlanmıştır.

Not: Seminere katılım ücretsiz olup, eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.