ALKÜ’de Görev Değişimi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde devir- teslim töreni düzenlendi. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Güneş Yılmaz, aynı zamanda Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu’dan devraldı. Dekanlık makamında gerçekleşen törene fakültenin akademik ve idari personeli katıldı. Dekanlık görevini Yılmaz’a teslim eden Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Yılmaz’a başarılar diledi. Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu “Fakültemiz maliye bölümünde görevli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Güneş Yılmaz hocamızın yeni görevini de layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle hocamıza yeni görevinde başarılar dilerim” diye konuştu.

Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu’ya temennilerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Güneş Yılmaz “Fakültemize ve Üniversitemize olan hizmetlerimizi kıymetli hocalarımızın bıraktıkları noktandan yürütmeye devam edeceğiz. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu düşünerek üzerimize aldığımız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Beni bu göreve layık gören Sayın Rektörümüze saygılarımı sunarım.” dedi.

Törenin sonunda Prof. Dr. Güneş Yılmaz, Tuğcu’ya hizmetlerinden dolayı çiçek takdim etti.