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ALKÜ Senatosu'ndan PCR testi ve HES kodu açıklaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. 

EĞİTİM 18.09.2021, 20:56 YEDİ GÜN HABER-2-
ALKÜ Senatosu'ndan PCR testi ve HES kodu açıklaması

ALKÜ'den yapılan açıklama şu şekilde:


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