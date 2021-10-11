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ALKÜ'lü öğrencilere KADES anlatıldı
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerini KADES ve kadına şiddet konularında bilgilendirdi.
EĞİTİM 11.10.2021, 21:48 YEDİ GÜN HABER-2-
Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ALKÜ Yaşam Merkezi önünde stant açarak KADES ve kadına şiddet konularında öğrencilere broşür dağıttı. Standı Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ile Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanı Hayri Akın da ziyaret ettiler. Standda jandarma personeli tarafından öğrencilerin soruları da cevaplandı.
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