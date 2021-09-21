ALKÜ Lisansüstü Eğitim Entitüsü’nde görev değişimi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde devir-teslim töreni düzenlendi. Enstitüye müdür olarak atanan Doç. Dr. Derman Vatansever Bayramol görevi Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat Övey’den devraldı. Müdürlük makamında gerçekleşen törene Enstitü personeli de katılım gösterdi.

Müdürlük görevini Bayramol’a teslim eden Övey, kısa bir teşekkür konuşmasının ardından Bayramol’a başarılar diledi. Övey, “Görevim süresince görev arkadaşlarımla birlikte önemli işleri üstesinden geldik. Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın destekleriyle Lisansüstü programlarımızı iki katına kazandırdık. Yeni bir süreç başlıyor. Sizlerin daha iyi işleri çıkaracağınızdan eminim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.” diye konuştu.

Müdür Bayramol da hizmetlerinden dolayı Övey’e teşekkür ederek, “Üniversitemize olan hizmetimizi değerli hocamızın bıraktığı noktandan yürütmeye devam edeceğiz. Beni bu göreve layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a saygılarımı sunarım.” dedi.

Törenin sonunda, Müdür Doç. Dr. Bayramol, Dr. Öğr. Üyesi Övey’e hizmetleri için çiçek takdim etti.