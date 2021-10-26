banner12

banner18

banner32

Son Dakika

ALKÜ'de trafik güvenliği konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Moto Spor Kulübü’nün destekleriyle “Trafik ve İki Tekerlekli Taşıtlarda Kask ile Koruyucu Ekipmanların Önemi” konulu konferans düzenlendi.  

EĞİTİM 26.10.2021, 20:17 YEDİ GÜN HABER-2-
ALKÜ'de trafik güvenliği konuşuldu

ALTSO Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Serdar Aslan koordinatörlüğünde, ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Vatansever, Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile motosiklet kullanıcıları ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı 1’nci Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yunus Köksal ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize Şahin Timi Polis Memuru Abdil Aksan trafik kuralları, trafik kurallarına uymanın önemi ve iki tekerlekli taşıtlarda kask kullanımının gerekliliğine dikkati çeken bir sunum gerçekleştirdi. Ardından konferansta, Alanya Moto Spor Kulübü başkanı Uğur Uzun tarafından “İki tekerlekli kask ile koruyucu ekipmanlarının kullanımı” konusunda interaktif ve uygulamalı bir sunumla salonda bulunanlara detaylı bilgiler verildi. ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğr. Gör. Hamiyet Eciroğlu’nun “Trafik kazalarında yapılması gerekenler ve ilk yardım” konusunda pratik ve uygulamalı sunumunun ardından konferansın son bölümünde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı 9’uncu Jandarma Motosiklet Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Hakan Başoğlu motosiklet kullanımına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2