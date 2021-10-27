ALKÜ, 800. yıl sempozyumu sonuç bildirgesi yayınladı

Başarıyla tamamlanan sempozyumda yüz yüze devam eden oturumlarla eş zamanlı olarak çevrim içi oturumlar da gerçekleştirildi. Sempozyumun sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: “Sempozyum dahilinde gerçekleşen 13 oturumda 53 bildiri sunulmuş olup iki sergi de sempozyum programı bünyesinde açılmıştır. Sempozyum dahilinde Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerinde Alanya’nın tarihi, kültürü, dili, mimarisi, sanatı, eğitimi mercek altına alınmış ve bu alanlarda özgün bilgiler sunulmuş ve tartışılmıştır. Sempozyumda Alanya’nın fethi, Alanya’nın sosyal, ekonomik ve mimarî özellikleri ile incelenmesi, münhasıran Alanya Kalesi, Alanya’daki yapıların sanat tarihi açışından incelenmesi, çeşitli kaynakların ışığında Alaaddin Keykubat’ın devlet adamlığı ile iç ve dış siyaseti, Alanya tarihinde öne çıkan simalar ve irfan kaynakları, Alanya’da denizcilik, Alanya ağız özellikleri, Alanya’daki vakıflar, Alanya’da günlük hayatın tarihî geçmişi ve bugünü, kadın çalışmaları, Alanya’da eğitim, günlük, hatırat ve otobiyografilerde Alanya konularının bütünlükle ele alındığı görülmüştür. Tüm bu çalışmaların ardından literatüre katkı sağlayacak önemli sonuçlar elde edilmiştir. Yeni bilgi ve yaklaşımlar ortaya koyulmuştur. Birçok bilgi ve bulgu sempozyumumuzda ilk kez bilim dünyasında değerli tebliğlerde dile getirilmiştir. Alanın emektar isimleri, ustaları davetimizi kırmayarak icabet etmişler ve bilhassa kendileri ile genç bilim insanlarının ‘800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu’ bünyesinde bir araya gelebilmesi sonraki çalışmalar için de önemli bir birlikteliğe ve motivasyona zemin hazırlamıştır.

Sempozyumumuz dahilinde Akdeniz ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden gelen bilim insanları tarafından Alaaddin Keykubat’ın meliklik döneminden başlayarak iktidarının sonuna kadar darp ettirdiği ve adına darp ettirilmiş olan altın, gümüş ve bakır sikkeler sergilenmiştir. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü ve Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından halk müziği konseri düzenlenmiştir. Üniversitemiz halk oyunları topluluğunun gösterisinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal ve orkestrasının eşliğinde Türk dünyası ezgileri dinletisi katılımcılar ve öğrencilerimiz ile buluşmuştur. Böylelikle ‘800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu’ bilim ve sanat bütünlüğü ile gerçekleşmiş olup günümüze yönelik verileri de barındıran ilmî tartışmaların gerçekleşmesini sağlayarak amacına hizmet etmiştir. ALKÜ Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen bu görkemli bilim şöleni ile merkezin, Selçuklu çalışmalarına uluslararası bağlamda ev sahipliği edebilecek ve bu çalışmaları koordine edebilecek yetkinlikte olduğu ve geliştirilmesi gerektiği uzlaşı ile belirlenmiştir. Anılan çalışmaların Selçuklu devri ile sınırlı olmaksızın günümüze değin sempozyumda ele alınan farklı yönleri ile sonraki bilimsel etkinliklerde geliştirilmesinin gelecek planlamasına da kılavuz olabileceği hassaten vurgulanmıştır. Bu yönde etkinliklerin sonrasında ansiklopedik bir külliyat oluşturulması gündeme gelmiştir. ‘800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu Bildiri Kitabı’nın basımının ve kitabın sanal veri tabanlarındaki paylaşımının ALKÜ Yayınları (ALKÜY) tarafından gerçekleştirileceği kararlaştırılmıştır. ALKÜ tarafından düzenlenmiş olan sempozyum açılışında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın video ile teşrif hitapları ile belirttiği taltif ve teşekkür bizler için onur ve güç kaynağı olmuştur. Bu taltifi ve takdiri için sayın Cumhurbaşkanımıza kalbî şükranımızı saygılarımızla arz ediyoruz. Son olarak titizlikle ve yoğun emekle hazırlanmış olan sempozyumda değerli katkıları ve ilgileri dolayısıyla Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı’ya, ALKÜ Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kalan’a, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’na, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin’e ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kılınç’a, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’ye, sempozyuma katkı sunan bilim ve sanat insanlarına, sempozyum düzenleme kurulu ve sekretarya üyelerine, en çok da salonları dolduran oturumları ilgiyle konserleri coşkuyla takip eden ALKÜ öğrencilerine gönülden teşekkür ediyoruz.”