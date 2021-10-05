Alanya’ya gelen öğrencileri polisler karşıladı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine yeni kayıt yaptırmak için Alanya’ya gelen öğrencileri bilgilendirme için Alanya Otogarında stant kurdular.
EĞİTİM 05.10.2021, 15:53 YEDİ GÜN HABER
Polisler, Alanya Otogarında karşılanılan öğrencilere; terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, zararlı alışkanlıklar, uyuşturucu madde kullanımı konusunda bilgilendirerek uyarılarda bulundu.
Öğrencilere ayrıca karşılaştıkları olayları, derhal 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak polise ihbarda bulunmalarının önemi anlatıldı. Ayrıca öğrencilere Alanya Kent Haritası dağıtılarak Alanya tanıtıldı.
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