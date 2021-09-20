Alanya’daki okul kantinlerine denetleme

Alanya Belediye Zabıtası, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle verilen 1 buçuk yıllık aranın ardından açılan okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Okul Sağlığı Bilim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanıp uygulanmadığı Alanya Belediyesi Zabıta Birimi’ne bağlı ekiplerce tek tek denetlendi. Bu kontrollerde COVID-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, satışı izne bağlı ürünler gibi konular titizlikle incelendi.

“ÇALIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK”

Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, “Sağlık problemlerinin arttığı, pandeminin hakim olduğu, doğru besin seçiminin önemli hale geldiği günümüz koşullarında yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak ürünlerin satışının yapılması için kantin işletmelerine denetimlerimiz artarak devam edecek. Bu konuda ısrarcı olacağız, önceliğimiz öğrencilerin sağlığı, onlar bizim geleceğimiz.” dedi.