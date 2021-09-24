Alanya’da okul çevrelerine sıkı denetim

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

“Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim” uygulaması kapsamında okul servis araçları ile şoförleri, okul yakınındaki park-bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve oyun salonları denetlendi. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde 50 okul çevresindeki 135 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca 44 servis aracı denetlenirken, 2 araca ise toplam bin 86 lira ceza işlem uygulandı.