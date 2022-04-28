Alanya’da Gebe Okulu Mezun Veriyor

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Alper Öztürk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayla Alkan Yavuz, Gebe Okulu’ndan Sorumlu Hekim Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rahşan Eyüp Doğan, Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlu Ebesi Ayşe Başar’ın katılımıyla birlikte eğitimlerini tamamlayan gebelere sertifika töreni düzenlendi.

Düzenlenen organizasyonda bilinçli ebeveynler yetiştirerek topluma katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Gebe Okulu Sorumlu Hekimi Op. Dr. Doğan işleyiş hakkında bilgi verdi. Rahşan Eyüp Doğan:” Gebe okulumuzda tüm gebeleri; gebelik ve lohusalık süreciyle ilgili bilgilendiriyoruz ve doğuma hazırlıyoruz. Gebelik sürecinizi önemsiyor ve güzel geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda sadece kadın doğum doktorları olarak değil, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve diş hekimlerimizle beraber çalışıyoruz. Tüm gebeleri güzel bir gebelik, güzel bir doğum hikâyesi ve güzel bir lohusalık dönemi için gebe okulumuza bekliyoruz. “dedi.

Hamilelerin doğum sürecini sıkıntısız tamamlayabilmeleri adına eğitimlere kesintisiz devam ettiklerini belirten Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlu Ebesi Ayşe Başar;” Gebelikteki normal fizyolojik süreci daha bilinçli bir şekilde yaşanmasını sağlamak adına bilgi birikimlerimizi sizlerle paylaştık. Bugüne kadar hastanemiz bünyesinde hizmet veren gebe okulumuzda 433 gebemizin bilinçli ve güvenli bir gebelik yaşamasına katkı sağladık. Eğitimlerimiz haftanın her günü mesai saatleri içerisinde danışmanlık, bireysel eğitimler, eşli eğitimler ve grup eğitimleri şeklinde devam etmektedir” diye konuştu. Anne adayları, eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.