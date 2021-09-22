Alanya HEP'ten yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“27 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim 2021-2022 akademik yılında siz değerli öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığı ve eğitim-öğretim yılının kesintisiz devam etmesi için herkese düşen sorumluluklar aşikardır. Maske, mesafe, hijyene dikkat yanında aşı ya da PCR testinden yararlanılacaktır. Öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin en az bir doz aşısını yaptırdığı ya da devam eden süreçte de aşı yaptırmamış olanlardan her hafta en az 2 kez negatif sonuçlu PCR testi istenecektir. Alanya HEP olarak 2021-2022 akademik yılında sağlıklı ve kesintisiz bir eğitim öğretim dönemi geçirmenizi dileriz.”