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1600 Öğrenciye Eğitim Yardımı
Alanya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısı Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında yapıldı
EĞİTİM 26.02.2022, 12:24 Meliha Yılmaz
Toplantı Kaymakam Ürkmezer, Vakıf Müdürü Fikret Namal ve vakıf üyeleri arasında ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılacak olan eğitim yardımı konusunda fikir alışverişinde bulunularak karara bağlandı. Bu kapsamda Alanya’da eğitim gören Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında dosyası bulunan 853 hanede 1579 ihtiyaç sahibi öğrenciye 473.700 TL eğitim materyali yardımı yapıldı.
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|28
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|16. Everton
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|22
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|42
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|38
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