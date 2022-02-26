1600 Öğrenciye Eğitim Yardımı

Toplantı Kaymakam Ürkmezer, Vakıf Müdürü Fikret Namal ve vakıf üyeleri arasında ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılacak olan eğitim yardımı konusunda fikir alışverişinde bulunularak karara bağlandı. Bu kapsamda Alanya’da eğitim gören Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında dosyası bulunan 853 hanede 1579 ihtiyaç sahibi öğrenciye 473.700 TL eğitim materyali yardımı yapıldı.