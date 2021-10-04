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GÜNDEM
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TURİZM
Başkan Yücel'den Alanya halkına teşekkür
GÜNDEM
04.10.2021, 16:13
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Güllerpınar Mahallesi, Keykubat Bulvarı, Gürses İş Hanı, NO: 144/503 Kat: 5 ALANYA / ANTALYA
0551 086 52 62
yedigunhaber7@gmail.com
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#Yusuf Yılmaz
#Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu
#Alaiye Kasabı
#Aktaş
#Alaaddin Keykubat
#Aktoprak
#Akit TV
#Muharrem İnce
#Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak
#Akdeniz bölgesinde hangi ilde kaç vaka var
#alükü kestel
#Alaiye Hotel
#Akdeniz Sanayi Siteleri
#Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#alanya tarım
#alanya gazete
#alanya haber
#Ahmet Çakan
#Alış Camii
#Akdeniz Turistik İşletmeciler ve Otelciler Birliği