Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi!

Kaza, saat 16.00 sıralarında Güzelbağ Mahallesinde meydana geldi. Orçun Önal(42) idaresindeki 06 BVP 139 plakalı TIR, rampa aşağıya indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eğimli arazide devrildi. Kazada sürücü Önal yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü çıkardıktan sonra sağlık ekipleri hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.