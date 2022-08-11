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Şüpheli Araçlar Denetlendi
Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde yapılan denetim sonrası Alanya girişinde uzun kuyruklar oluştu.
ASAYİŞ 11.08.2022, 15:42 Mihriye Özkan
Dinek Mahallesi, D-400 Karayolu'nda trafikte seyreden araçlar, dün akşam saatlerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimde şüpheli araçlar polis tarafından durdurularak kontrol edildi. Denetimin yapılmaya başlanmasıyla Alanya girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler trafikte yavaş yavaş ilerleyerek Alanya'ya giriş yapabildi.
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