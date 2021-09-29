Sarhoş Rus Alanya’da ortalığı birbirine kattı

Alanya’da bir restoranda bugün öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Sarhoş olduğu öğrenilen Rus uyruklu bir kişi müşterilerle tartışmaya başladı. Yemek yiyen müşterilere önce sözlü sonra da fiziksel saldırıda bulunan Rus uyruklu vatandaş müşteriler tarafından polise şikayet edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri Rus vatandaşını sakinleştirmeye çalışsa da, başarılı olmadılar. Polislere de saldıran şahıs, emniyet güçleri tarafından uzun uğraşlar sonucu gözaltına alındı.