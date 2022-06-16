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Ormanlık Alanda Yaşamına Son Verdi!
Alanya’da 34 yaşındaki bir kişi iddiaya göre ormanlık alanda kafasına pompalı tüfekle ateş ederek yaşamına son verdi.
ASAYİŞ 16.06.2022, 16:02 Zeynep Oktay
Edinilen bilgiye göre olay saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi, yayla yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Adının E.K.(34) olduğu öğrenilen adam, iddiaya göre kafasına pompalı tüfekle ateş ederek hayatına son verdi. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde E.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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