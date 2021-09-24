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Son Dakika

Oba Karakocalı'da korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yer alan Karakocalı'daki ormanlık alanda yangın çıktı.

ASAYİŞ 24.09.2021, 09:52 24.09.2021, 10:10 Melike Temir

Alanya’nın Oba Mahallesi’nde yer alan Karakocalı mevkisinde ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Sebebi henüz bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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