Manavgat’tan Alanya’ya gelen uyuşturucu polise takıldı
Alanya’da polis ,otomobille Manavgat’tan ilçeye uyuşturucu madde getiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
ASAYİŞ 22.09.2021, 10:07 Melike Temir
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Manavgat’tan 07 plakalı bir otomobille uyuşturucu getireceği bilgisini edindi. Ekipler belirlenen aracı Direk kontrol noktasında durdurdu. Ekipler araç sürücüsü Y.A. (44) ve araçta bulunan B.K.(45) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada 19 parça halinde toplamda 16.79 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler yarın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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