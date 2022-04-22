Manavgat’ta Aranan Suçlu Alanya’da Teslim Oldu

3 Nisan tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde Selim İyiol'u (25) tabancayla öldürdüğü iddia edilen D.Ç. ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E. ve A.Ö., jandarma ekiplerince yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Manavgat Oymapınar Yolu'nda olayın olduğu gün sabah saat 05.00 sıralarında öldürülen Selim İyiol'un cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçti. Ekipler, cinayet şüphelisinin birçok suçtan kaydı bulunan D.Ç. olduğunu belirledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı olan A.Ö.'nün katil zanlısı D.Ç. ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Otomobil ile kaçmaya çalışan B.E. ile A.Ö., fiziki takibin ardından yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 uyuşturucu ve uyarıcı hap, hassas terazi ele geçirildi. Olayın şüphelisi D.Ç. daha sonra tekrar yakalanacağını anlayınca evinde intihar etti. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayın olduğu gün E.E. (20) isimli kadının da aracın içerisinde olduğunu tespit etti. E.E.’yi yakalama çalışmaları devam ederken 14 Nisan günü Alanya Adliyesi’ne gelen E.E. polise teslim oldu. Yapılan incelemeler kapsamında E.E.’nin ‘Kasten Öldürme’ suçunu işlediğine dair kuvvetli delillerin yanı sıra cep telefonundan ‘GPRS nasıl iptal edilir? ve ‘Whatsappp uygulamasının tamamen silinmesine dair program’ şeklinde internet aramaları yaptığı tespit edildi. E.E. alınan ifadesinin nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.