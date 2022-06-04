Manavgat'ta Sahte Alkol Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri Manavgat’ta sahte alkol ticareti yapan 3 şüpheliye ait ikamet ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda 120 şişe (litre) sahte TAPDK ve yabancı bandrollü alkol, 37 adet 1 litrelik boş alkol şişesi, 18 adet sahte bandrol, 100 adet alkol şişesi etiketi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılırken, Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheliden 1 tanesi adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 şüpheli ise tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.