Mahmutlar’da İngiliz Kadın İntihar Etti

Korkunç olay Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Jenna Pamela T. isimli İngiliz kadın ikamet ettiği Flora İnn Rezidans'ın 7’nci katından atlayarak yaşamına son verdi.

YAKINLARI ŞOKTA

Yakınları sosyal medyada Jenna’nın fotoğrafıyla paylaştıkları mesajda şu ifadelere yer verdiler:

"Ne oldu Jenna?

Jenna içinde öldü Dream Homes Sitesi Alanya. Ailesi ne olduğunu anlamak için çaresiz. Herhangi bir bilginiz varsa, lütfen arayın veya e-posta gönderin 00 44 (0) 7307 384 759 veya jjsmith11@live.co.uk."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, esrarengiz olaya ilişkin soruşturma başlattı.