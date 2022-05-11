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Kazak Uyruklu Kadın Kalbine Yenik Düştü
Alanya’da yerleşik olarak yaşayan Kazakistan uyruklu R.T.(48) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 11.05.2022, 16:04 Zeynep Oktay
Olay Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Kazakistan uyruklu R.T. (48) evinde kalp krizi geçirdi. Annesinin evinin yatak odasında hareketsiz yattığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde R.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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